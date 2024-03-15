На Украине ликвидировали командира немецкого отряда наемников RND: на Украине ликвидировали командира элитного отряда разведчиков Штефана

Фото: МО Украины

Российские силы ликвидировали командира элитного отряда разведчиков спецподразделения Международного легиона ВСУ, сообщает немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland. Отмечается, что 37-летний Штефан был солдатом бундесвера, по легенде, он отошел от военных дел и занимался транспортными перевозками, на самом же деле почти два года воевал на Украине. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Издание отмечает, что немец уже получал ранения и говорил, что за его голову объявлена награда. Его сослуживцы рассказали, что погиб он в блиндаже, управляя разведывательным дроном. В него прилетел снаряд.

Когда нам удалось откопать Штефана, он был уже мертв, — приводит издание слова его собеседника.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Отмечается, что наибольшее число «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек из прибывших 2960. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.

Украинский пленный Юрий Водян рассказал о командире отряда наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. По его словам, им командовал сотрудник ЦРУ. Мужчина отметил, что служил в этой бригаде после того, как в ноябре был мобилизован из Николаевской области.