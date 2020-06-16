На Украине госпитализировали жену Зеленского

https://static.news.ru/photo/aabacc3c-afaf-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Елена Зеленская Фото: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирована с двусторонней пневмонией. Состояние первой леди страны стабильное, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

Там уточнили, что очередные тесты украинского лидера и его детей показали отрицательные результаты

По информации пресс-службы, у Зеленской — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. При этом необходимости в подключении её к аппарату искусственного дыхания нет.

С начала эпидемии на Украине выявлено около 32,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 912 пациентов умерли, более 14,5 тысячи человек выздоровели.

О заболевании жены украинского лидера стало известно 12 июня. Изначально, как писал NEWS.ru, врачи решили оставить её на амбулаторном лечении. Женщина изолировалась от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Президент Владимир Зеленский перешёл на особый режим работы и ограничил число личных контактов.