На Украине арестовали министра аграрной политики Суд арестовал министра агрополитики Украины по обвинению в махинациях с землей

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, сообщает «РБК Украина». Его обвиняют в незаконном завладении государственной землей стоимостью около 680 млн рублей.

Свою вину в суде он не признал, но пообещал сотрудничать со следствием. По словам Сольского, дело касается событий 2017–2018 года, когда он был адвокатом, а не чиновником. Под стражей он будет находиться до 24 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере примерно 176 млн рублей.

Ранее стало известно, что Сольский подал прошение об отставке на фоне обвинений в том, что он незаконно получил во владение государственную землю. Общая ее площадь составила 2,4 тысячи гектаров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля предъявило обвинения в отношении участников коррупционной схемы под предводительством Сольского. Отмечалось, что он является бывшим бизнес-партнером экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

До этого в Сети появились сообщения, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задержали сотрудники украинских правоохранительных органов. Задержание произошло после отказа чиновника стать послом в Великобритании. По данным Telegram-канала «Резидент», это случилось месяц назад. Утверждается, что в настоящий момент СБУ держит экс-главкома под усиленной охраной. Официально данная информация не подтверждена.