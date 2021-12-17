На телеканале RT назвали претензии Германии абсурдными

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что претензии немецкого медиарегулятора к RT являются необоснованными. По её словам, вопросы возникли не к каналу RT DE, который вещает из Москвы, а к компании RT DE Productions, вообще не осуществляющей телевещание, сообщает РИА Новости.

Иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе. Именно поэтому иск совершено необоснован и даже абсурден, — подчеркнула Белкина.

Она пояснила, что у RT DE соответствующие лицензии имеются и получены они по местным законам.

У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, — отметила замглавреда RT.

Ранее стало известно, что медиарегулятор в Германии начал расследование в отношении российской сети RT. Её подозревают в нарушении правил вещания на территории страны. Директор медиаагентства Берлин — Бранденбург Ева Флеккен пояснила, что RT запустил онлайн-программу на немецком языке, не получив лицензии на вещание. По её словам, организаторы программы имеют время до конца 2021 года, чтобы «заявить о своей позиции».