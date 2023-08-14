На популярном румынском курорте взорвалась украинская морская мина На популярном румынском курорте Костинешть взорвалась украинская морская мина

Фото: US Navy/via Global Look Press

В Румынии в районе курорта Костинешть на черноморском побережье произошел взрыв украинской морской мины, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел 14 августа около 9 часов утра по местному времени.

Издание уточняет, что детонация произошла от удара о пирс перед отелем Forum. По информации местных спасателей, пострадавших в результате инцидента нет. Также была обнаружена вторая мина, которая дрейфовала в воде неподалеку.

Как рассказал представитель ВМС Румынии Корнелиу Павел, эти мины представляют опасность не только для судоходства, но и для береговой деятельности. При этом работу дайверов по нейтрализации мин мешает сильный ветер.

Издание напоминает, что украинские мины появились в Черном море после начала военных действий, когда ВСУ заминировали побережье Одессы, однако взрывные устройства сорвало штормом. Теперь они бесконтрольно дрейфуют в Черном море, создавая угрозу судам. Так, в сентябре 2022 года на украинской мине подорвался корабль ВМС Румынии. В этой стране, а также в Болгарии и Турции регулярно находят в море украинские противокорабельные мины и обезвреживают их. Только в Румынии с марта по декабрь прошлого года были проведены четыре полномасштабные операции по уничтожению 40 морских мин в западной части Черного моря.

Ранее все пляжи на черноморском курорте Шиле в Турции закрыли после обнаружения мин. На пляже Сифулар были найдены минимум 28 снарядов.