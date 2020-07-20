На итальянском острове произошло извержение вулкана

Вулкан Стромболи, расположенный на принадлежащем Италии одноимённом острове в Тирренском море, вновь активизировался спустя чуть менее года после последнего извержения.
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Стромболи расположен в группе Липарских островов, к юго-западу от материковой части Италии и к северу от Сицилии. Активность вулкана почувствовали жители архипелага, в ряде населённых пунктов возникла паника, по данным местных СМИ. Тем не менее жертв и разрушений извержение не повлекло. Мэр города Липари отметил, что «был момент сильного страха». Местные жители хорошо запомнили лето 2019 года, когда Стромболи просыпался несколько раз. В результате одного из тех извержений 3 июля погиб человек. За всю историю наблюдений за объектом не было отмечено такой частой его активности.
Летом на Стромболи обычно находятся около 3 тысяч человек, большинство из них туристы. В другие времена года число жителей острова не превышает 400.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз американских учёных о сроках извержения супервулкана в Йеллоустонском национальном парке. Специалисты считают, что это может произойти через 900 тысяч лет.
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