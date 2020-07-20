На итальянском острове произошло извержение вулкана

https://static.news.ru/photo/d1fa60f8-c9a1-11ea-94fc-fa163e074e61_660.jpg Вулкан Стромболи Фото: Albrecht Weißer/imageBROKER.com/Global Look Press

Вулкан Стромболи, расположенный на принадлежащем Италии одноимённом острове в Тирренском море, вновь активизировался спустя чуть менее года после последнего извержения.

Об этом сообщает РИА Новости. Новое извержение произошло рано утром 19 июля. Итальянские сейсмологи зафиксировали мощный взрыв, после которого из кратера вулкана поднялся столб дыма. В дальнейшем был отмечен ещё один взрыв. Извержение сопровождалось интенсивным выбросом пепла и песка.

Стромболи расположен в группе Липарских островов, к юго-западу от материковой части Италии и к северу от Сицилии. Активность вулкана почувствовали жители архипелага, в ряде населённых пунктов возникла паника, по данным местных СМИ. Тем не менее жертв и разрушений извержение не повлекло. Мэр города Липари отметил, что «был момент сильного страха». Местные жители хорошо запомнили лето 2019 года, когда Стромболи просыпался несколько раз. В результате одного из тех извержений 3 июля погиб человек. За всю историю наблюдений за объектом не было отмечено такой частой его активности.

Летом на Стромболи обычно находятся около 3 тысяч человек, большинство из них туристы. В другие времена года число жителей острова не превышает 400.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз американских учёных о сроках извержения супервулкана в Йеллоустонском национальном парке. Специалисты считают, что это может произойти через 900 тысяч лет.