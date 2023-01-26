На Европу! Станут ли украинцы новыми сирийцами для ЕС Евросоюз пытается не допустить у себя нового миграционного кризиса

Фото: Bernd Thissen/Global Look Press

В 2022 году в Евросоюзе случился наплыв беженцев, чреватый новым миграционным кризисом. Число нелегально пересекающих границы ЕС подскочило на 64% по сравнению с предыдущим годом, и на 50% выросло количество обращений о предоставлении убежища. Дело дошло до того, что Еврокомиссия была вынуждена разработать новую стратегию по борьбе с нелегальной миграцией. Тем временем европейцы не знают, что делать даже с законными мигрантами, прежде всего с беженцами с Украины, которых уже почти пять миллионов, и в 2023 году их, как ожидается, станет еще на четыре миллиона больше.

Новую оперативную стратегию, которая затрагивает проблему возвращения незаконных иммигрантов, обсудили 26 января на неформальной встрече министров внутренних дел ЕС в Стокгольме. Встреча прошла в преддверии заседании Европейского совета 9–10 февраля в столице Швеции, которая сейчас председательствует в совете.

Как выяснилось, властям ЕС удается выдворить за пределы союза лишь 20% выявленных нелегальных мигрантов.

Между тем, по данным европейского агентства пограничного контроля Frontex, в прошлом году в ЕС нелегально въехало до 330 тысяч человек. Это на 64% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель с кризисного 2016 года. Почти половина из них — выходцы из Сирии, Афганистана и Туниса. Причем число беженцев из Сирии удвоилось по сравнению с 2021 годом, достигнув 94 тыс. человек.

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

Проблема заключается не только в выявлении нелегалов, но и в том, что власти стран, откуда они прибыли, часто не горят желанием принимать своих граждан обратно. И даже наоборот, усилия и давление со стороны Европы по возвращению людей вызывают там негодование и противодействие.

Это можно объяснить тем, что на родине получают выгоду от денежных переводов, потоков финансов, знаний и опыта, которые исходят от их граждан, переехавших за границу, — пояснила директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард.

Еще одним аспектом проблемы нелегальной миграции выступает механизм предоставления убежища в странах ЕС. Учитывая, что в 2022 году было подано 924 тыс. обращений о предоставлении убежища, что на 50% больше, чем в 2021 году, то принципиальное значение приобретает реформа так называемого Дублинского регламента, который возлагает ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища на страну, в которую нелегал попал первой. На пересмотре этого положения, естественно, настаивают прежде всего те страны, которые больше всего страдают от нелегальной иммиграции — Греция, Италия, Мальта и Испания.

Такие страны, как Греция и Италия, выступают в качестве основных входных ворот. И у них нет желания принимать основную нагрузку. Поэтому было принято решение создать систему квот, которые бы позволяли распределять принимаемых мигрантов по странам Евросоюза, — рассказал NEWS. завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Однако против применения квот яростно выступают страны Северной и Восточной Европы, особенно Нидерланды, Польша и Венгрия. В частности, Нидерланды, чтобы снизить число прошений об убежище, призывают ужесточить визовые правила для въезда в ЕС. Это противоречит звучащим из Брюсселя предложениям расширить каналы для легальной миграции, количество которых в Европе за последние 20 лет сократилось. Об этом, в частности, говорила Кэтрин Вуллард.

«По этому вопросу мы видим, что между государствами-членами все еще существуют огромные разногласия», — отметила Хелена Хан, эксперт по миграции Центра европейской политики.

Желание стран Южной Европы снять с себя хотя бы часть ответственности за судьбу нелегальных мигрантов тем сильнее, что они вынуждены отвечать не только за живых нелегалов, но и за мертвых. По подсчетам правозащитной НКО Caminando Fronteras, в 2022 году почти 2400 человек погибли при попытке проникнуть в Европу через Испанию, в том числе 288 женщин и 101 ребенок.

Противоречия внутри Евросоюза по поводу решения проблемы нелегальной иммиграции осложняют поиск выхода из ловушки, в которую государства ЕС угодили из-за наплыва беженцев с Украины. Его масштабы сравнимы с потоком сирийских беженцев в 2015 году. По данным Международного центра развития миграционной политики (ICMPD), в 2022 году в Европе в рамках схемы временной защиты ЕС или аналогичных схем в других европейских странах были зарегистрированы 4,9 миллиона беженцев с Украины. А в этом году странам Евросоюза нужно быть готовыми к приему еще порядка четырех миллионов украинских беженцев.

Фото: Julian Weber/Global Look Press

«Это подвергает наши системы огромному давлению», — признавалась Вуллард.

Тем не менее повторения сирийского миграционного кризиса ждать не стоит, уверен Павел Тимофеев. Несмотря на масштабы притока беженцев с Украины, их интеграция в европейское общество проходит значительно проще.

Украина не станет новой Сирией для Европы. Хотя покинуть свои дома пришлось огромному количеству людей, но их встречают достаточно позитивно. К украинцам есть очень сильное сочувствие со стороны жителей Европы. Для европейцев Украина — это такой же представитель европейской цивилизации. Это резко отделяет украинцев от беженцев из Ближнего Востока или Африки. На уровне простого европейского обывателя все гораздо проще, украинцы довольно безболезненно адаптируются, — объяснил NEWS.ru регионовед.

Согласно данным Frontex, в 2022 году в Европу прибыли почти 13 миллионов украинцев. Однако 10,7 миллиона вернулись обратно.