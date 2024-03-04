Мужчина взял в заложники посетителей больницы в Германии Bild: в немецком городе Ахен мужчина взял в заложники несколько людей в больнице

Фото: Marius Bulling/dpa/Global Look Press

Вооруженный мужчина проник в больницу Луизен немецкого города Ахен и взял в заложники нескольких человек, сообщает Bild со ссылкой на местную полицию. Здание учреждения уже оцепили сотрудники спецназа, близлежащие улицы перекрыты.

О требованиях захватчика не сообщается. По предварительным данным, он угрожаетнескольким людям, находящимся в клинике. На место происшествия направляются специальные подразделения из соседнего Кельна.

Ранее сотрудники стамбульского завода Procter & Gamble оказались в заложниках. Нападение совершил вооруженный мужчина. Злоумышленник ворвался в главное здание завода в Гебзе. Мотивами преступления послужили израильские нападения на сектор Газа. На место выезжал спецназ, ближайшие улицы были оцеплены.

До этого вооруженный мужчина захватил в заложники водителя грузовика неподалеку от Стамбула. Он несколько раз выстрелил в воздух и потребовал встречи с главой МВД Али Ерликаем. Отмечается, что правоохранители пытались остановить грузовик на въезде на трассу, однако мужчина, угрожая оружием, потребовал от водителя продолжать движение. В итоге полиция сделала предупредительные выстрелы в воздух и остановила машину.