Мощные взрывы прогремели на подконтрольной Киеву территории Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне в шестой раз за сутки

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Мощные взрывы в очередной раз прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». По данным СМИ, всего прозвучало шесть серий взрывов за последние сутки.

Какой-то официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не приводится. На местах работают экстренные службы, которые оперативно докладывают обстановку.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощный удар по месту сосредоточения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике. По данным ряда СМИ, атака была осуществлена с применением авиабомб ФАБ-500.

До этого экс-депутат Верховной рады директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев предположил, что фронт украинской армии может рухнуть уже через полгода. Это произойдет, если власти Соединенных Штатов уменьшат поддержку Киева, а Европейский союз не будет ее увеличивать.

Всего Украина де-факто готова отказаться от 20% бывших территорий в рамках урегулирования конфликта. При этом, как считают эксперты, России необходимо добиваться признания этих территорий за собой де-юре. Данный результат уже считают мощным прогрессом.