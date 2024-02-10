Молдавские фермеры на тракторах заблокировали дорогу на границе с Румынией

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молдавские фермеры заблокировали в знак протеста дорогу у поста Леушены на молдавско-румынской границе, сообщил представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ. По его словам, которые приводит РИА Новости, демонстранты пригнали более 30 тракторов. Они призвали коллег присоединиться к акциям, поскольку власти не реагируют на них.

Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30-35 тракторов минут на 30 перекрыли движение. Ребята говорят, что у них нет денег на то, чтобы начать весенние сельхозработы, — отметил Плэмэдялэ.

Сельхозпроизводители Молдавии с начала года требуют у Кишинева запретить автомобильный транзит зерна и масличных культур с Украины и разрешить его только по железной дороге. Отмечается, что из-за этого на КПП на молдавско-румынской границе образуются большие очереди, в результате задержка стоит больших денег местным аграриям.