Молдавская оппозиция запустила кампанию за сближение республики с ЕАЭС Оппозиционер Шор объявил о запуске кампании за сближение Молдавии с ЕАЭС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Илан Шор

Молдавский предвыборный блок «Победа» в преддверии референдума о евроинтеграции запускает кампанию за сближение с ЕАЭС, заявил лидер блока, оппозиционный политик Илан Шор, закрывая второй партийный съезд. По его словам, которые приводит ТАСС, для агитации в республику направятся 50 тысяч человек.

Хочу объявить всем о том, что мы достигли соглашения вместе с НКО «Евразия» о том, что 50 тысяч послов «Евразии» направляются в Молдову. <...> Сегодня я рад вам сообщить, что мы запускаем битву за референдум. Они будут вести кампанию, а мы — битву, — сказал он.

Шор ранее заявил о своих планах стать премьер-министром страны. Он объяснил это желанием сделать из Молдавии богатую страну. Политик уточнил, что даже если он возглавит правительство республики, то не откажется от российского гражданства, которое получил недавно.

Оппозиционер также отмечал, что считает Молдавию «младшим братом» России. По его словам, по этой причине страна должна с уважением относится к «старшему брату». По его мнению, самым важным является дружба и уважение между двумя сторонами.

До этого глава блока «Победа» заявил, что последние 10–12 лет граждане Молдавии во время выборов становились жертвами обманов и фейков «западных режимов». Страны обещают им высокие зарплаты и пенсии, а также наращивание производственных мощностей, указал Шор.