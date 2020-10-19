Молдавия хочет получить российскую вакцину от COVID-19 до конца года

https://static.news.ru/photo/3e3159ba-120f-11eb-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Власти Молдавии рассчитывают получить российскую вакцину от коронавируса до конца 2020 года, заявил президент республики Игорь Додон.

Такое заявление он сделал в ходе интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

Мы надеемся, что в ближайшие месяцы до Нового года мы получим эту вакцину, для того чтобы <...> те, кто находится в первой линии, где самая высокая степень риска, смогли добровольно вакцинироваться, — подчеркнул политик.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета, писал NEWS.ru.