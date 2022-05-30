Минобороны РФ: бойцы «Кракена» терроризируют жителей Харьковской области

Бойцы украинского подразделения «Кракен» терроризируют мирных жителей Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что представители формирования проводят ночные «карательные рейды» в домах местных жителей по наводкам СБУ. Во время подобных набегов военные применяют насилие и похищают людей.

Так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно, — сказано в сообщении.

Ранее жительница Донецка заявила об участившихся обстрелах столицы ДНР со стороны ВСУ. По её словам, украинские военные ведут огонь из Авдеевки и Песков, подконтрольных Киеву. Она отметила, что ВСУ бьют тяжёлым вооружением по всем районам Донецка.

Утром 30 мая стало известно, что украинские военные обстреляли две школы и гимназию в центре Донецка. Мэр Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ обстреливали образовательные учреждения из американского тяжёлого вооружения.