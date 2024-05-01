Бабушка довела младенца до комы коктейлем из молока и вина Dailу Mail: младенец в Италии впал в кому из-за вина в молочной смеси

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Четырехмесячный ребенок впал в кому после того, как бабушка напоила его молоком с алкоголем, пишет Daily Mail. Инцидент произошел в Италии. Медикам удалось стабилизировать состояние малыша.

По информации издания, женщина из Франкавилла-Фонтаны в южной провинции Бриндизи перепутала бутылку воды с бутылкой вина: обе емкости были из темного стекла. Осознала бабушка свою ошибку только после того, как напоила ребенка.

Итальянка не стала медлить и отвезла внука в ближайшую больницу. Медики оказали помощь, сделали промывание желудка и перевели малыша в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящий момент состояние ребенка оценивается как стабильное. Жизни младенца ничего не угрожает.

Издание отмечает, что прокуратуру и местную полицию уведомили о случившемся. Правоохранители пока не приняли решение о возбуждении уголовного дела.

В Москве ранее шестилетний ребенок спас мать, которая впала в кому по неизвестной причине. Мальчик смог позвонить в скорую и назвать адрес проживания. Когда медики прибыли на место, увидели ребенка. Также в доме находился другой четырехлетний ребенок. Прибывшие на место происшествия врачи вызвали дополнительно бригаду для детей. Мать находится в больнице под наблюдением докторов.