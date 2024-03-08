Мистер Донос из Германии разозлил жалобами немцев Baza: 18-летний немец называет себя «Мистер Донос» после тысяч жалоб

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В Германии 18-летний молодой человек Никлас Маттеи из Грефенхайнихена прозвал себя «Мистер Донос», за год он составил 4227 жалоб на соотечественников, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, от активной позиции немца устали как горожане, так и сами чиновники.

Сообщается, что юноша в свободное время одевается в светоотражающий костюм, садится на велосипед и приступает к патрулированию улиц. Его главной целью стали граждане, которые нарушают правила при парковке. Сам он очень гордится своей деятельностью и признается, что в своем городе он уже пожаловался на 8% жителей: только за последний год он написал 4227 доносов, сумма штрафов по ним составила около €140 тысяч.

Издание Bild провело опрос среди немцев, в ходе которого подавляющее большинство высказалось в грубой форме о хобби молодого человека. При этом к юноше даже обратился бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг — он попросил молодого человека найти другое занятие, поскольку его действия не только злят горожан, но и буквально парализуют работу полиции.

Ранее в Новосибирской области разгорелся скандал после жалобы мужчины на фотографии учительницы из города Куйбышева семилетней давности, где она целует мужа в щеку на фоне собора. С женщиной провели воспитательную беседу, а вот доносчику может грозить наказание за клевету.