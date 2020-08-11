Минздрав ФРГ: российская вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу

https://static.news.ru/photo/b7b36dc0-dbf3-11ea-a12c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Представитель Министерства здравоохранения Германии заявил, что зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.

Сотрудник ведомства рассказал об этом в комментарии для медиагруппы Redaktionswerk Deutschland (RND). По его словам, для допуска вакцины в Европу нужны доказательства эффективности и безопасности, полученные в ходе третьей фазы клинических исследований. Представитель немецкого Минздрава утверждает, что российский препарат эту фазу не прошёл.

В связи с этим Берлин не ведёт переговоров с Москвой о развитии вакцины. У Минздрава ФРГ также нет информации о «требованиях к разрешению препарата в России, ходе такой процедуры и правовой базе».

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация от COVID-19 в России стартует в октябре.