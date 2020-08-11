Минздрав ФРГ: российская вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу

Представитель Министерства здравоохранения Германии заявил, что зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.
Сотрудник ведомства
В связи с этим Берлин не ведёт переговоров с Москвой о развитии вакцины. У Минздрава ФРГ также нет информации о «требованиях к разрешению препарата в России, ходе такой процедуры и правовой базе».
Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».
Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация от COVID-19 в России стартует в октябре.
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