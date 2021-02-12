Минздрав Британии рассказал, как COVID станет «обычной болезнью»

https://static.news.ru/photo/92259692-6e00-11eb-bb10-96000091f725_660.jpg Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency

Благодаря появлению вакцин и лекарственных средств коронавирус должен уже к концу года стать обычной и привычной болезнью, сравнительно легко поддающейся лечению. Такое мнение выразил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

После пандемии, которая коснулась каждого из нас, COVID-19 станет просто ещё одной болезнью, с которой нам приходится жить, — как грипп, — приводит слова Хэнкока The Telegraph.

Ранее британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов.

Консультативная группа по вирусным угрозам изучила найденную в Бристоле мутацию, которая получила название Kent COVID. Её классифицируют как «вариант, вызывающий беспокойство». Учёные опасаются, что штамм может быть не только высокозаразным, но и имеет устойчивость к вакцине. Всего было зарегистрировано 14 случаев заболевания этим вариантом вируса в Бристоле и три — в других местах.

9 января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Вакцинация состоялась в Виндзорском замке, где королева и её супруг проводят локдаун. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Великобритании в декабре. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу.

Как писал NEWS.ru, учёные из военной лаборатории в британском Портон-Дауне создали реалистичную модель человеческого пальца, чтобы изучить механизм распространения коронавируса на различных поверхностях.