Северная Македония передала Украине полученные от России танки Т-72 Минобороны Северной Македонии передало Украине полученные от России танки Т-72

Фото: Стрингер/РИА Новости

Танки Т-72 на Львовском бронетанковом заводе

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72 из подразделения, которое вскоре будет расформировано в рамках реформы. Как сообщило сербское национальное телевидение, расформирование подразделения из танков третьего поколения связано с созданием модернизированных и современных оборонных средств и мощностей вооруженных сил страны.

Принимая во внимание данную ситуацию, а также потребности Министерства обороны Украины, правительством принято решение о безвозмездной передаче Украине определенного количества бронемашин, необходимых для ее нужд, — подчеркнули в ведомстве.

Всего на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72. Эта техника была передана стране в рамках помощи из России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами.

Ранее на Украину из Польши в рамках военной помощи прибыли танки PT-91 Twardy, которые являются модернизированной версией советского танка Т-72М1. В Варшаве заявляли о готовности передать Киеву свыше двухсот таких танков. Также на Украину прибыли британские гаубицы L119.

Между тем подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко предположил, что танки PT-91 вряд ли помогут ВСУ сражаться с российскими солдатами в рамках спецоперации, потому что украинские военные, скорее всего, не знают, как пользоваться такой боевой техникой. Он также добавил, что у украинцев могут возникнуть проблемы со смазочными материалами для польских танков.