Посол Франции безмолвно покинул здание МИД России РИА Новости: посол Франции Леви не ответил журналистам возле здания МИД РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Посол Франции в России Пьер Леви

Посол Франции в России Пьер Леви покинул здание МИД РФ и проигнорировал вопросы ожидавших его журналистов, передает РИА Новости. Он пробыл в российском внешнеполитическом ведомстве около 40 минут.

Отмечается, что дипломат вошел в МИД в 15:00, а вышел в 15:40. Все вопросы представителей СМИ к Леви остались без ответа.

Накануне стало известно, что посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после российского удара по пункту дислокации иностранных бойцов в Харькове. В то же время в МИД Франции заявили, что на территории Украины нет французских наемников.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

Госдума на ближайшем пленарном заседании 23 января намерена согласовать обращение к парламенту Франции в связи с отправкой граждан республики в качестве наемников на Украину. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.

Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров считает, что в вопросе присутствия в рядах ВСУ иностранных наемников нельзя исключать и личную инициативу граждан. По его словам, именно по этой причине Париж отказывается признавать присутствие французских наемников в зоне СВО. Власти республики, как полагает Федоров, предпочитают делать вид, что не в состоянии повлиять на ситуацию.