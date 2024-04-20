Минобороны Литвы предложило укрепить границы с Россией «ежами» и «зубами» Глава МО Литвы: нужно ускорить укрепление границы с РФ

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Литве нужно ускорить укрепление границы с Россией, заявил в парламенте министр обороны страны Лауринас Касчюнас, передает Delfi. Политик уже договорился с министром внутренних дел Агне Билотайте о комплексных мерах и ожидает результата к началу осени.

Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. <...> Мы думаем о железобетонных «ежах», «зубах дракона», «испанских лошадях». <...> На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры, — сказал Касчюнас.

Что такое «испанские лошади», он не уточнил. Также министр предлагал дать структурам МВД на границе более тяжелое вооружение, усилить противовоздушную оборону новыми системами и закупать танки.

До этого правительство Финляндии известило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.

В свою очередь глава сил обороны еще одной балтийской страны — Эстонии — генерал Мартин Херем уверен, что победит Россию в случае конфликта. По его мнению, в гипотетическом столкновении российская сторона потеряет в 20 раз больше человек.