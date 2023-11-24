Минсельхоз Молдавии ответил на требования бунтующих фермеров Молдавский министр Боля назвал невыполнимыми требования фермеров

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Требования протестующих в Молдавии фермеров невыполнимы, заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. Он подчеркнул, что аграриям были предложены другие варианты решения проблемы. При этом молдавский министр подчеркнул, что фермеры действительно оказались «загнаны в тупик», пишет EADaily.

Мы постоянно коммуницируем с фермерами. В Республике Молдова насчитывается более 30 профессиональных ассоциаций. Речь идет о крупных фермерах и аграриях, занимающихся зерном. Решение не может быть одно для всех. Мы предлагали варианты. Фермеры загнаны в тупик, никто этого не отрицает, — подчеркнул Боля.

Недовольные аграрии припарковали около 200 тракторов на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Протестующие требуют ввести мораторий на штрафы до 31 октября 2024 года. Фермеры в том числе настаивают на запрете ввоза украинского зерна. Они планируют продолжать протесты и намерены встретиться с премьер-министром Дорином Речаном. Известно о нескольких стычках с полицией. Как утверждает глава Ассоциации Forța Fermierilor Александр Слусарь, аграриев спровоцировали сами правоохранители.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее пояснил, что в Молдавии фермеры несут колоссальные убытки из-за увеличения затрат на удобрения, оплату труда и дизельное топливо. По его словам, себестоимость продукции выросла почти вдвое, а цены остались прежними.