Министр обороны Украины сообщил, что в страну прибыли комплексы HIMARS Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли американские ракетные комплексы HIMARS

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что в страну прибыли ракетные комплексы HIMARS. Их поставили на украинскую территорию из США, как ранее и обещали американские власти.

HIMARS прибыли на Украину, — написал Резников в Twitter.

После того как появились данные о поставках HIMARS на Украину, президент страны Владимир Зеленский пообещал, что эти установки будут использоваться только в оборонительных целях. Он заверил, что из них точно не будут вестись обстрелы по территории России. В США заявили, что при первых ракетах, выпущенных по России, они сразу перестанут поставлять на Украину вооружение.

Ранее стало известно, что США готовили к применению на Украине ракетные установки HIMARS за месяц до спецоперации на Украине. Государственный тендер, свидетельствующий о том, что США понадобилось получить 200 машин поддержки для РСЗО HIMARS, был объявлен еще в январе 2022 года.