Министр обороны ФРГ обвинила РФ в «агрессивном отстаивании своих интересов»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия «агрессивно отстаивает свои интересы» и не считается с правом других стран на самоопределение. Также, по её словам, в зоне поражения русскими ракетами находится как ФРГ, так и средне- и восточноевропейские страны.
Как сказала Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Die Zeit, Германия способна обороняться в случае обострения ситуации.
Мы видим, что делает Россия, и не оставим это просто так, — сказала министр.
Кроме того, она отметила важность «нормальных отношений» с Россией и заявила, что Германия идёт навстречу гражданам РФ, однако пообещала проанализировать угрозы, сообщает «
Взять, например, воздушную оборону: речь идёт главным образом о беспилотниках, стаях дронов под управлением искусственного интеллекта, а также гиперзвуковом оружии, — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что европейцы поставлены перед вопросом о том, что они готовы сделать для своего образа жизни и ценностей. По её словам, страна должна показать России свою обороноспособность.
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