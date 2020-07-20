Министр обороны ФРГ обвинила РФ в «агрессивном отстаивании своих интересов»

https://static.news.ru/photo/fcd31fa8-ca4c-11ea-a128-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия «агрессивно отстаивает свои интересы» и не считается с правом других стран на самоопределение. Также, по её словам, в зоне поражения русскими ракетами находится как ФРГ, так и средне- и восточноевропейские страны.

Как сказала Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Die Zeit, Германия способна обороняться в случае обострения ситуации.

Мы видим, что делает Россия, и не оставим это просто так, — сказала министр.

Кроме того, она отметила важность «нормальных отношений» с Россией и заявила, что Германия идёт навстречу гражданам РФ, однако пообещала проанализировать угрозы, сообщает « Царьград ».

Взять, например, воздушную оборону: речь идёт главным образом о беспилотниках, стаях дронов под управлением искусственного интеллекта, а также гиперзвуковом оружии, — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что европейцы поставлены перед вопросом о том, что они готовы сделать для своего образа жизни и ценностей. По её словам, страна должна показать России свою обороноспособность.