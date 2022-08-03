Милонов обвинил мэра Риги в поддержке нацистов из-за сноса памятника

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «360» заявил, что решение мэра Риги Мартиньша Стакиса снести памятник советским солдатам говорит о том, что латвийский политик открыто поддерживает нацизм. Он назвал снос монумента Освободителям Риги «негодяйством и подлостью».

Это еще раз подчеркивает, что мэр Риги духовно поддерживает тех, против кого сражались освободители, то есть он открыто поддерживает нацистов. Это просто негодяйство и подлость, — высказался Милонов.

Депутат убежден, что монумент вновь появится в Риге вместе с российским флагом. Однако Стакис, по мнению политика, не увидит этого, так как бежит из страны или сядет в тюрьму. В контексте происходящего Милонов вспомнил высказывание публициста Эдуарда Лимонова: «Наши МиГи сядут в Риге». Он также предположил, что Россия может забрать у Латвии памятник «вместе с Ригой».

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России». По его мнению, он утратил первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне.

9 и 10 мая жители Риги устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже оградили его. 12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.