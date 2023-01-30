Миланович заявил, что Россию провоцировали на конфликт извне с 2014 года

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Зоран Миланович

Россию провоцировали с 2014 по 2022 год с намерением, чтобы начались боевые действия на Украине, заявил президент Хорватии Зоран Миланович во время пресс-конференции в городе Петриня, сообщает издание Index. Он указал, что цель Запада в этом конфликте непонятна, поскольку в арсенале России «шесть тысяч ядерных боеголовок». Глава республики подчеркнул, что действия коллективного Запада в отношении ситуации на Украине глубоко аморальны, а участие в них смертельно опасно.

Это глубоко аморально, что мы делаем как коллективный Запад. Немецкие танки еще сильнее объединяют Россию и Китай. Моя задача — просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. <...> С 2014 по 2022 год мы наблюдали, как некто провоцировал Россию с намерением, чтобы эта война началась, — сказал хорватский лидер.

24 января канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ сообщило о планах разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных. Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. EUMAM Ukraine будет работать на территории стран — членов ЕС. Оперативный штаб миссии расположится в Брюсселе.

Парламент Хорватии ранее проголосовал против участия в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Из 151 депутата 97 поддержали решение — на четыре голоса меньше необходимого.