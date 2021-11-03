МИД Украины выразил протест из-за посещения Путиным Крыма

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Корреспондента нидерландской газеты De Volkskrant в Москве Тома Веннинка выслали из России с запретом на въезд в страну до января 2025 года. По его словам, причиной тому могли послужить два давних административных правонарушения. Журналист назвал решение российских властей «устрашающим», сообщает издание.

Такое изгнание имеет устрашающий эффект, в том числе и по отношению к другим корреспондентам, — сказал он. Веннинк пояснил, что одно нарушение он допустил ещё в 2019 году, не зарегистрировавшись...