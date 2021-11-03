МИД Украины выразил протест из-за посещения Путиным Крыма
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:48, 04 ноября 2021
В День народного единства Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войныФото: kremlin.ru
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом 4 ноября президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь. В ведомстве назвали поездку российского лидера грубым нарушением украинского суверенитета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ, — говорится в заявлении.
МИД Украины призвал Россию вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств.
4 ноября Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны. Торжественная церемония была посвящена Дню народного единства. После этого он встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.