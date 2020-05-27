МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/e41b3c22-a047-11ea-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР будут ликвидированы после того, как киевская власть установит контроль на территории Донбасса.

Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде, — отметил политик в эфире телеканала ATR.

По его словам, нынешняя администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы применять в Донбассе план «Б». Но его применят, если не удастся договориться с ДНР и ЛНР в течение года.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Как ранее писал NEWS.ru, в ДНР могут организовать народный трибунал в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат народного совета самопровозглашённой республики Елена Шишкина.