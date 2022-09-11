МИД Черногории предложил ввести визы для россиян

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Черногории необходимо ввести визы для россиян, заявил министр иностранных дел балканского государства Ранко Кривокапич, передает издание ДАН. В МИД напомнили, что Черногория является партнером ЕС, поэтому стране нужно соответствовать политике Запада.

Черногория является преданным партнером Европейского союза, и мы считаем, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении, как это было до сих пор, — заявил Кривокапич.

В 2022 году россияне имеют право 30 дней пребывать в Черногории без получения визы.

Глава МИД России Сергей Лавров считает введение ответных визовых ограничений для стран Евросоюза нецелесообразным шагом.

9 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. По новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, а сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный «шенген» строго на даты поездки.