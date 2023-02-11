«Между молотом и наковальней»: Вучич об отношениях с Россией и Западом Вучич: Сербия оказалась в центре напряженности между Западом и Россией

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Придерживающаяся самостоятельной политики Сербия, отказавшаяся вводить санкции против России, с обострением конфликта на Украине оказалась в центре напряженности между Москвой и Западом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире TV Prva. Он также отметил, что грядущие избирательные кампании в разных странах и их результаты весьма значимы и могут повлиять на ход украинского противостояния.

Запад знает, что если не сможет полностью победить Путина в ближайшие пять-шесть месяцев, то в Польше пройдут выборы в сентябре, в США избирательная кампания начинается практически в конце года, в России выборы весной 2024 года, и они не хотят допустить, чтобы Путин стал победителем, а также предстоят британские выборы в следующем году, — сказал Вучич.

По мнению сербского лидера, для Запада важно к этому времени закрыть доступ России на Балканы. Москва при этом не может допустить, чтобы у Запада была «такая чистая позиция». В результате Сербия «буквально будет между молотом и наковальней», подчеркнул Вучич.

Он добавил, что не может сказать, сколько еще его страна выдержит без введения санкций в отношении РФ, но пообещал «выстоять как можно дольше».

Ранее Вучич заявил, что украинский конфликт может перейти в неконтролируемую стадию, если Киев получит от Запада истребители F-16. Он назвал такой сценарий возможным, указав на договоренности о поставках на Украину западных танков. По его словам, при таком сценарии положение Сербии только ухудшится.

Также сообщалось, что Вучич, говоря о признании Белградом независимости Косово, употребил в этой связи слово «мечтайте». Глава республики также подчеркнул, что он остается в Сербии вместе со своей семьей и будет защищать сограждан.