Отношение к Украине раскололо близкие европейские страны WP: несогласие по Украине привело к небывалому расколу Чехии и Словакии

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова

Конфликт на Украине привел к расколу между правительствами Словакии и Чехии, сообщил в статье для Washington Post обозреватель Ишан Тхарур. Противоречия между странами он назвал беспрецедентными. Раньше, даже в худших случаях отношения были безразличными, но не конфликтными, отметил автор, ссылаясь на мнение научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохача.

Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву, — написал Тхарур.

Обозреватель считает, что возникшее напряжение между лидером Чехии Петром Фиалой и его словацким коллегой Петером Пеллегрини связано с внутриполитической борьбой. Критическая масса электората в обеих странах скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации конфликта.

Прага активно поддерживает Украину и заявила о закупке боеприпасов для нее. Премьер Словакии выступает за мирное урегулирование конфликта и выступает против поставок оружия Киеву, считая, что большая часть европейских государств испытывает ненависть к Москве.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на данные чешских чиновников, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрыли, о каких именно государствах идет речь.