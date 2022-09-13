Метро в Харькове снова приостановило работу по техническим причинам

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Тип электровагонов 81-718.2/719.2 на станции «23 Августа»

Метрополитен в Харькове вновь приостановил свою работу по техническим причинам, сообщила в Telegram-канале пресс-служба подземки. Предположительно, причиной остановки работы стали перебои с электричеством и подачей воды, из-за которых движение в подземном транспорте накануне было также остановлено, а затем восстановлено.

Уважаемые пассажиры. По техническим причинам прекращена работа линий Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства, — сказано в сообщении.

Накануне мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове снова пропало электричество и прекратилось водоснабжение.

Ранее в Сети было опубликовано видео сильнейшего взрыва, прогремевшего, предположительно, на ТЭЦ-5 в Харькове, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей. В результате ракетных ударов без энергоснабжения остались несколько украинских областей.