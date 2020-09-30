Мэру Лондона не сняли колпачок с иглы во время прививки от гриппа

https://static.news.ru/photo/db3375de-0348-11eb-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sadiqkhan

После того как по всему миру разлетаются кадры с прививающимися от коронавируса гражданами России, где была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, западные страны, столкнувшиеся с проблемами при её испытании, тоже хотят показать свои разработки. Однако с мэром британской столицы Садиком Ханом случился казус.

Дело в том, что он решил последовать мировому тренду на вакцинацию и показать кадр момента, как ему делают прививку от гриппа. При этом с иглы, которую должны были ввести в тело Хана, даже не сняли защитный колпачок, передаёт РЕН ТВ.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Клинические исследования препарата завершились 30 сентября. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будут выпущены два его варианта.

Первая российская вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована 11 августа. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В начале августа были закончены её клинические испытания. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от COVID-19.