Мэру Лондона не сняли колпачок с иглы во время прививки от гриппа

После того как по всему миру разлетаются кадры с прививающимися от коронавируса гражданами России, где была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, западные страны, столкнувшиеся с проблемами при её испытании, тоже хотят показать свои разработки. Однако с мэром британской столицы Садиком Ханом случился казус.
Дело в том, что он решил последовать мировому тренду на вакцинацию и показать кадр момента, как ему делают прививку от гриппа. При этом с иглы, которую должны были ввести в тело Хана, даже не
Ранее, как писал NEWS.ru, Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Клинические исследования препарата завершились 30 сентября. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будут выпущены два его варианта.
Первая российская вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована 11 августа. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В начале августа были закончены её клинические испытания. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от COVID-19.
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