Меркель высказалась за распространение вакцины от COVID-19 по всему миру

https://static.news.ru/photo/cb96a59c-863e-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцину от коронавируса необходимо будет распространить по всему миру, когда она будет создана.

Меркель назвала COVID-19 самым серьёзным вызовом за последние десятилетия и заверила, что Берлин готов с политической точки зрения поддерживать усилия, направленные против распространения инфекции. В том числе и проведение донорской конференции по сбору средств на борьбу с пандемией.

Мы победим этот вирус только в том случае, если объединим наши усилия и образуем эффективный альянс, — цитирует канцлера ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Меркель порекомендовала соотечественникам не ждать скорого окончания пандемии. Она также раскритиковала дискуссии о смягчении карантинных мер, отметив, что число заражённых вновь начнёт расти, если люди не будут соблюдать ограничения.

В Германии скончались более 5000 заражённых коронавирусом, всего в стране выявлено более 148 тысяч инфицированных пациентов.

В мире количество заражённых COVID-19 превышает 2,7 млн. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели свыше 743 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли 615. В Москве — 36,8 тысячи заболевших, 2,7 выздоровели, скончались 325.