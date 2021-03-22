Меркель продлила карантин в Германии до 18 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля. Такое решение принято после обсуждения с главами регионов шагов по ситуации с коронавирусом.
Ограничения в стране усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля,
При этом первое и третье апреля объявлены «днями отдыха».
Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу лета во многих странах Европы и в США уже не потребуется сохранять локдаун. Об этом заявил генеральный директор биоинжиниринговой компании BioNTech Угур Шахин в интервью изданию Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что сам вирус к тому моменту не исчезнет.