Меркель призвала привлечь Россию к созданию европейской безопасности

Фото: Filip Singer / Pool/Global Look Press

Ангела Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что над созданием общеевропейской архитектуры безопасности нужно работать с участием России, сообщает телеканал N-tv. Несмотря на это, она в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права.

Нужно продолжать работать над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России, даже если для этого потребуется много выдержки, — заявила бывшая глава кабмина ФРГ.

Ранее Меркель призвала воспринимать всерьез заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании всех имеющихся вооружений для защиты России. По ее мнению, серьезное отношение к его словам — это признак не слабости, а политической мудрости.

До этого Меркель заявила, что могла бы стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной на более поздних этапах его развития. Политик добавила, что незадолго до своего ухода с поста канцлера ФРГ она предпринимала попытки найти решение украинского кризиса, однако, по ее словам, они оказались тщетными.

Также экс-канцлер призналась, что ее отставка могла стать одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. В одном из интервью она перечислила список возможных катализаторов кризиса, в котором фигурирует ее собственное решение.