Меркель признала своей ошибкой длинные выходные на Пасху

https://static.news.ru/photo/5019bd0a-8c9b-11eb-afdf-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Stefanie Loos/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлении пасхальных выходных на 1–5 апреля, которое было принято для борьбы с распространением коронавируса. Она признала ошибочность такого подхода.

Эта ошибка — исключительно моя ошибка. Я отвечаю за свой офис. Я понимаю, что весь процесс создаёт дополнительную неопределённость. Я глубоко сожалею об этом и прошу всех граждан простить меня за это, — сказала она.

По её словам, план предполагал решение многих вопросов, таких как выплата зарплат и ситуации в бизнесе, не могли быть решены в короткие сроки, передаёт Bild.

Жители Германии традиционно отдыхают в Страстную пятницу и Пасху 2, 4 и 5 апреля. Однако в 2021 году власти Германии собирались ввести «карантинную паузу»: объявить выходные с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля закрыть все предприятия, включая супермаркеты, а гражданам запретить собираться в группы больше пяти человек. Это должно было «сломить» третью волну пандемии коронавируса.

Решение раскритиковали представители оппозиции страны. В результате обсуждение новых мер, начатое 23 марта, продлилось до поздней ночи, а о решении граждане узнали только утром 24 марта, писал NEWS.ru.