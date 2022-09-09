Мэр Львова призвал национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам Мэр Львова Садовой заявил о намерении национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам

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На территории Львова находятся 340 компаний, которые прямо или опосредованно принадлежат России, все они подлежат национализации, написал мэр города Антон Садовой в соцсети, прикрепив к сообщению документ со списком этих компаний. Он призвал украинских правоохранителей поскорее «взяться за российский бизнес».

Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации, — написал градоначальник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае заявил, что правительство утвердило документ, позволяющий национализировать российские активы на территории Украины. В рамках постановления, все активы переходят государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».

В начале августа кабмин Украины утвердил указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации российских активов. В рамках этого решения конфискации принадлежит 1806 активов. Согласно сайту офиса Зеленского, все эти активы будут конвертированы в средства для обороны и восстановления Украины. По мнению Шмыгаля, это лишь первый шаг, и вскоре власти Украины смогут забрать себе российское имущество, которое находятся на Западе.