Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Андрея Мельника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Указ опубликован 9 июля на сайте офиса главы государства. О завершении дипломатической миссии Мельника в ФРГ ранее написали Bild и Sueddeutsche Zeitung. До этого немецкие СМИ сообщали, что посол может быть отозван в Киев для назначения на пост замглавы МИД Украины.

Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия, — сказано в указе.

Помимо этого, Зеленский уволил посла Украины в Индии Игоря Полихи. Также должности лишилась посол страны в Венгрии Любовь Непоп. Кроме того, был уволен посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Также постов лишились после Украины в Норвегии, на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и в Бангладеш.

Ранее китайская платформа TikTok заблокировала отрывок из интервью посла Украины в Германии Мельника с высказыванием о Степане Бандере. Соцсеть заблокировала запись из-за «нарушений правил сообщества».

Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сравнил Бандеру с Робин Гудом. Тогда же он назвал неправдой и «русским нарративом» информацию о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев. После этого в Польше обвинили посла в фальсификации истории. В ФРГ и Израиле осудили высказывания дипломата и назвали их умалением значения темы холокоста. МИД Украины поспешил откреститься от высказываний Мельника, заявив, что это его личное мнение, не отражающее позицию ведомства.