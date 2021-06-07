https://static.news.ru/photo/137d9e62-c6e7-11eb-be72-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила дочь. Это второй ребёнок в её браке с принцем Гарри, сообщили в королевской семье, передаёт ТАСС.

Девочку назвали Лилибет Диана. Первое имя она получила, потому что так звали её прабабушку королеву Елизавету, а второе из-за её покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Роды прошли 4 июня в одной из больниц Санта-Барбары (Калифорния).

Она весит 7 фунтов 11 унций. И мать, и ребёнок здоровы, чувствуют себя хорошо и устраиваются дома, — говорится в сообщении.

Накануне журналисты раскрыли перспективы получения принцем Гарри королевского наследства. Несмотря на разногласия с принцем Филиппом по поводу переезда герцога в США, свою долю наследства мужа королевы Елизаветы II он всё-таки получит.

Сообщается, что речь идёт о той части наследства, которая положена принцу по составленному задолго до его переезда завещанию. Кроме того, часть принадлежавших покойному принцу денег пойдут секретарю Арчи Миллеру Бейкуэллу. Также процент получат паж Уильям Хендерсон и камердинер Стивен Недоядло.

Ранее сообщалось, что королевский эксперт Кинси Скофилд раскрылаусловие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию.