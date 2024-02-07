Медведчук раскрыл планы Зеленского Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится бежать

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готовится бежать, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье, размещенной на портале организации. На это, считает он, указывает то, что Зеленский скупает за рубежом недвижимость и яхты через подставных лиц.

Так, в ноябре прошлого года в публичном поле появилась информация о покупке двух яхт общей стоимостью $75 млн Сергеем Шефиром и его братом Борисом, напоминает политик. Именно через Сергея Зеленский много лет оформляет зарубежную недвижимость, пишет Медведчук.

Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании. Именно на него перед своей победой на выборах Зеленский перевел все свои офшорные активы, но продолжил получать дивиденды, — отмечается в статье.

Также через Шефира Зеленский приобрел элитные апартаменты в Дубае, пишет бывший оппозиционный украинский политик. Они расположены в жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS площадью свыше 600 кв. м на острове Jumeirah Bay Island. Их стоимость составила порядка $16,9 млн.

Западные лидеры уже советовали Владимиру Зеленскому покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, сообщил в книге The Showman биограф и журналист Саймон Шустер. По его словам, политик сразу отверг предложение союзников.