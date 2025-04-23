Медийную военнослужащую ВСУ ликвидировали в зоне СВО «Военное дело» сообщило о ликвидации военнослужащей ВСУ с позывным Ведьма

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ВСУ

Под Покровском ликвидирована украинская пропагандистка Елена Савельева, пишет Telegram-канал «Военное дело». Она сыграла множество ролей в постановочных сюжетах Киева под разными именами. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Девушка вступила в ряды Вооруженных сил Украины в первые дни СВО. Она принимала активное участие в информационных кампаниях. Подробностей о гибели Савельевой канал не приводит.

Фронтовое информационное агентство Anna News напомнило, что пропагандистка выступала в ролях беженки из Торецка, одесситки, борющейся с русским языком, девушки-добровольца с позывным Ведьма и многих других. По информации издания, Савельева погибла в результате прилета снаряда.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев может начать принудительную мобилизацию женщин, чтобы компенсировать потери ВСУ. По его словам, процесс добровольного набора женщин уже запущен, но сложная ситуация на фронте может вынудить Украину к более жестким мерам.

Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что отношение к женщинам — военнослужащим Вооруженных сил Украины, находящимся в российском плену, не отличается от обращения с мужчинами и соответствует установленным нормам. По его словам, после сдачи в плен бойцы ВСУ могут рассчитывать на гуманное обращение.