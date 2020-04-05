МЧС Украины сообщило о превышении радиационного фона в Чернобыльской зоне

И. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что в очаге возгорания леса в Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиационного фона превышен в 16,5 раз. Однако такая ситуация только внутри очага.
Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания, — отметил Фирсов.
Он также добавил, что ситуация с ликвидацией пожара остаётся сложной. Огонь распространился на территории 100 га. По словам Фирсова, огонь перекинулся с травы на деревья.
На данный момент к тушению пожара привлекли авиацию. Было сброшено около 64 тонн воды. В ликвидации задействованы 140 человек и десятки технических средств.
NEWS.ru сообщал ранее, что возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года.
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