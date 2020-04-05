МЧС Украины сообщило о превышении радиационного фона в Чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/78632c36-774f-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Чернобыль Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

И. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что в очаге возгорания леса в Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиационного фона превышен в 16,5 раз. Однако такая ситуация только внутри очага.

Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания, — отметил Фирсов.

Он также добавил, что ситуация с ликвидацией пожара остаётся сложной. Огонь распространился на территории 100 га. По словам Фирсова, огонь перекинулся с травы на деревья.

На данный момент к тушению пожара привлекли авиацию. Было сброшено около 64 тонн воды. В ликвидации задействованы 140 человек и десятки технических средств.

NEWS.ru сообщал ранее, что возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года.