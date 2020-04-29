МЧС Украины не удалось потушить в апреле все пожары в Чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/d43d1ff6-8b0b-11ea-838f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило о продолжающейся ликвидации очагов тления в районе Чернобыльской АЭС.

В зонах отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща", продолжают ликвидацию пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств, — заявили в ГАЗО.

На данный момент к тушению привлечены около 207 сотрудников МЧС и 64 единицы специализированной техники. Пожары под Чернобылем вспыхнули в начале апреля 2020 года. Огонь уничтожил 12 сёл. Сгорело более 11 тысяч гектаров леса.

Как информировал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский лично облетел на вертолёте участок пожара.