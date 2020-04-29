МЧС Украины не удалось потушить в апреле все пожары в Чернобыльской зоне

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило о продолжающейся ликвидации очагов тления в районе Чернобыльской АЭС.
В зонах отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща", продолжают ликвидацию пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств, — заявили в ГАЗО.
На данный момент к тушению привлечены около 207 сотрудников МЧС и 64 единицы специализированной техники. Пожары под Чернобылем вспыхнули в начале апреля 2020 года. Огонь уничтожил 12 сёл. Сгорело более 11 тысяч гектаров леса.
Как информировал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский лично облетел на вертолёте участок пожара.
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