Массовые столкновения с выходцами из Чечни привели к жертвам во Франции

https://static.news.ru/photo/1efe9f64-af20-11ea-bae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Прокурор французского города Дижон Эрика Мате рассказала о столкновениях с участием выходцев из арабской диаспоры и Чечни. В результате ЧП пострадали не меньше десяти человек.

Беспорядки начались 12 июня. Несколько десятков людей собрались на одной из городских площадей и напали на бар Le Black Pearl. Они были в капюшонах, а также держали в руках биты, железные прутья и ножи.

Силовики разгоняли нападавших слезоточивым газом, однако никого не задержали, передаёт Franceinfo.

Преступники заявили, что не выступают против правоохранительных органов или местных жителей, а действуют против местных наркоторговцев, которые напали на 16-летнего чеченца.

Источник журналистов рассказал, что представители чеченской и арабской диаспоры провели встречу ночью с 13 на 14 июня. Они хотят снять напряжение. Однако во время встречи неизвестные начали стрелять по машинам участников мероприятия. В эту же ночь в одну из городских больниц госпитализировали мужчину, которого ранили выстрелом в спину, отмечает France Bleu.

15 июня люди собрались вновь в колонне из десятков автомобилей. Они ездили по населённому пункту и периодически блокировали движение.

Мэр города Франсуа Ребсамен обратился к главе МВД страны Кристофу Кастанеру за подкреплением. Местные власти хотят развернуть отряд из 110 солдат 15 июня.

NEWS.ru писал, что в Париже после манифестации против расизма были задержаны 20 человек. Несогласованный митинг перерос в столкновения с полицией через полтора часа после начала. Поводом для агрессии стал запрет полицейских на желание людей пройти маршем от площади Республики до здания оперы.