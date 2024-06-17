Массовая «бойня» футбольных фанатов попала на видео В Сети появилось видео массовой драки сербских и английских футбольных фанатов

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Конфликт между болельщиками сборной Англии по футболу и сербскими фанатами произошел в одном из баров в немецком Гельзенкирхене перед матчем первого тура Евро — 2024. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором запечатлена массовая драка.

В ролике заметно, что разбушевавшиеся мужчины швыряют друг в друга пластиковые стулья, которые стояли на уличной веранде бара. Вскоре в кадре появились полицейские, которые с дубинками стали разгонять конфликтующих. По информации Mash, в момент драки в том же баре находился сын президента Сербии Данило Вучич. Его сопровождали 20 спецназовцев в штатской одежде. Канал пишет, что самым пострадавшим в итоге происшествия оказался бар, причиненный ущерб которому устанавливается.

Накануне The Guardian писала, что столкновение болельщиков завершилось только после прибытия на место драки более 200 сотрудников правоохранительных органов. По информации газеты, английские болельщики в преддверии матча зашли в один из баров, где уже расположились сербские визави. В какой-то момент между группами фанатов вспыхнул конфликт. В результате драки пострадал один из стражей порядка и болельщик из Бирмингема. Последний получил серьезную травму головы, медики наложили ему повязку. Полицейский отделался легким ранением.