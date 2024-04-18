Макрон заявил о единогласной позиции ЕС по касающему России вопросу Макрон: страны ЕС единогласно поддержали усиление санкций против России

Страны Евросоюза единогласно поддерживают усиление санкций в отношении России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, члены объединения также намерены вводить новые меры, способствующие борьбе с обходом ограничений. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter (X).

Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций, — заявил Макрон.

Он также назвал приоритет Евросоюза, которым, по его словам, является военная поддержка Украины. Он отметил, что речь идет как о поставках боеприпасов, так и о совместном производстве оружия на территории страны.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» приняли решение держать замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за нанесенный Киеву урон в рамках конфликта на Украине. Кроме того, лидеры стран G7 приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от активов Москвы в пользу Киева. Вместе с тем они одобрили введенные Великобританией и США санкции против оборота российских недрагоценных металлов на биржах.