Самолёт президента Франции Эммануэля Макрона с небольшим опозданием вылетел в Москву, где он проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос. Главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины. За неделю лидеры Франции и РФ провели три телефонных разговора.

Он вылетел в Москву с небольшим опозданием — на 30-45 минут, — сказал Сос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что около 17:00 мск лидеры двух стран начнут дискуссию. Беседа президентов продолжится за рабочим обедом, также запланирована совместная пресс-конференция.

Песков подчеркнул, что ожидается объёмная встреча по темам и времени. В то же время в Кремле не ждут «решительных переломов» в ситуации вокруг Украины после переговоров.

Ранее сообщалось, что цель визита Макрона в Москву состоит в том, чтобы заключить мирное соглашение с Путиным и выступить «спасителем» Украины. Это было бы выгодно для него в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле.