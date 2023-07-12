Макрон прислал Киеву SCALP: чем опасны, куда ударят французские ракеты Париж поставит Украине первую партию многоцелевых высокоточных крылатых ракет большой дальности с автономным наведением SCALP-EG

Фото: Jasper Jacobs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе, что Париж поставит Украине первую партию многоцелевых высокоточных крылатых ракет большой дальности с автономным наведением SCALP-EG. В чем их особенности, куда могут ударить эти ракеты — в материале NEWS.ru.

Как Макрон объяснил поставку SCALP Украине

«Мы приняли решение поставить Украине новые ракеты, позволяющие наносить глубокие удары, — сказал Макрон. — Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, единстве НАТО и решимости, что Россия не может, не должна победить в этой войне».

Сразу после заявления Макрона французские СМИ со ссылкой на военный источник сообщили, что ракеты из Франции уже доставлены на Украину.

Фото: shutterstock.com Демонстрационная выставка крылатых ракет-невидимок MBDA Storm Shadow SCALP на Парижском авиасалоне

Как передает агентство Reuter’s, Киев предоставил гарантии, что SCALP-EG не будут применены за пределами Украины. Сколько всего ракет Париж намерен передать Киеву, остается неизвестным, возможно, речь идет примерно о 50 единицах.

Что известно о ракете SCALP-EG

Ракета SCALP-EG — это совместная разработка британских и французских инженеров, начатая в 1994 году и более известная под английским названием Storm Shadow. Ее вес — около 1300 кг, из них примерно 450 кг весит боеголовка BROACH — она состоит из двух кумулятивных зарядов. Первый заряд взрывается, чтобы ракета могла пробить прочную поверхность — броню, бетон или толстый слой земли. Второй заряд, который может сдетонировать с отсрочкой, предназначен уже непосредственно для поражения цели, спрятанной за укрытием.

SCALP-EG относится к типу «выстрелил и забыл», то есть ее полет не надо отслеживать, она сама наведется на цель. Ракета крепится к самолету и снабжена инфракрасной камерой высокого разрешения, которая опознает цель.

Официально дальность полета экспортного варианта SCALP-EG составляет 250 км со скоростью 1163 км/ч. При этом бывший президент Франции Франсуа Олланд утверждал, что дальность ракет, состоящих на вооружении Франции и Соединенного королевства, может составлять до 400 км.

Как сообщает сайт производителя, совместной англо-французской компании MBDA, являющейся ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем (само предприятие Matra BAE Dynamics Alenia находится во Франции), «SCALP/Storm Shadow — это оружие воздушного базирования дальнего радиуса действия с обычным вооружением для нанесения удара по целям в глубине территории противника... Storm Shadow/SCALP был введен в эксплуатацию ВВС Великобритании и Франции в 2003 году».

Фото: Rept0n1x/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Британская ракета Storm Shadow

Где применяли SCALP-EG

SCALP-EG применялась в Ливии в 2011 году, для ударов по ИГ* в 2015 году в Ираке, в 2016 году ими ударили по игиловцам в Иордании, в 2018 году использовали для удара по сирийскому военному комплексу в городе Хомс, где предполагали наличие химоружия.

Также поставленные британцами ракеты Storm Shadow применяются ВСУ для ударов по российским территориям.

Как отреагировала Россия на поставку ракет SCALP Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Франции ошибочное и Москва будет вынуждена принять контрмеры.

«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — подчеркнул Песков.

Посольство РФ в Париже выпустило 11 июля заявление, в котором сказано, что российская сторона «глубоко разочарована заявлением французских властей о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP». Дипломаты отметили, что «киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди, в том числе женщины и дети».

«Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением», — подчеркнули в российском посольстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Какие еще ракеты стран НАТО могут оказаться на Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку ракет Storm Shadows на Украину 11 мая этого года.

В конце мая украинская сторона попросила Германию предоставить ей ракеты Taurus KEPD 350 с дальностью полета около 8 км и боеголовкой, способной пробить бетон.

Также Киев с прошлого года добивается от Вашингтона поставок ракет ATACMS с дальностью до 300 км.

Что Россия может противопоставить ракетам SCALP-EG

Французские ракеты могут быть также сбиты средствами ПВО, как и Storm Shadow, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Павел Суконкин.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

Нынешнее заявление Макрона о поставке ракет — новость лишь отчасти, впервые о такой возможности заговорили еще в мае. Тогда же о том, что российская армия справится с ними, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, «на помощь придут, чтобы обнаружить и перехватить, наши современные комплексы „Тор-М2“, „Бук-М2“, „Бук-М3“».

Как пояснил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, «средства противодействия SCALP точно такие же, какие уже были использованы нашими войсками против английских аналогов — системы ПВО и РЭБ. Этого должно быть достаточно».

При этом, по мнению Литовкина, «поставку этих ракет Киеву сейчас ничто не может остановить, потому что это большой бизнес в первую очередь». Кроме того, полагает Литовкин, «работает и фактор политической несамостоятельности Макрона».

«Французы тут зависимы от американцев — как им сказали из Вашингтона, так они и будут действовать», — заключил военный эксперт.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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