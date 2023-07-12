Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе, что Париж поставит Украине первую партию многоцелевых высокоточных крылатых ракет большой дальности с автономным наведением SCALP-EG. В чем их особенности, куда могут ударить эти ракеты — в материале NEWS.ru.
Как Макрон объяснил поставку SCALP Украине
«Мы приняли решение поставить Украине новые ракеты, позволяющие наносить глубокие удары, — сказал Макрон. — Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, единстве НАТО и решимости, что Россия не может, не должна победить в этой войне».
Сразу после заявления Макрона французские СМИ со ссылкой на военный источник сообщили, что ракеты из Франции уже доставлены на Украину.
Как передает агентство Reuter’s, Киев предоставил гарантии, что SCALP-EG не будут применены за пределами Украины. Сколько всего ракет Париж намерен передать Киеву, остается неизвестным, возможно, речь идет примерно о 50 единицах.
Что известно о ракете SCALP-EG
Ракета SCALP-EG — это совместная разработка британских и французских инженеров, начатая в 1994 году и более известная под английским названием Storm Shadow. Ее вес — около 1300 кг, из них примерно 450 кг весит боеголовка BROACH — она состоит из двух кумулятивных зарядов. Первый заряд взрывается, чтобы ракета могла пробить прочную поверхность — броню, бетон или толстый слой земли. Второй заряд, который может сдетонировать с отсрочкой, предназначен уже непосредственно для поражения цели, спрятанной за укрытием.
SCALP-EG относится к типу «выстрелил и забыл», то есть ее полет не надо отслеживать, она сама наведется на цель. Ракета крепится к самолету и снабжена инфракрасной камерой высокого разрешения, которая опознает цель.
Официально дальность полета экспортного варианта SCALP-EG составляет 250 км со скоростью 1163 км/ч. При этом бывший президент Франции Франсуа Олланд утверждал, что дальность ракет, состоящих на вооружении Франции и Соединенного королевства, может составлять до 400 км.
Как сообщает сайт производителя, совместной англо-французской компании MBDA, являющейся ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем (само предприятие Matra BAE Dynamics Alenia находится во Франции), «SCALP/Storm Shadow — это оружие воздушного базирования дальнего радиуса действия с обычным вооружением для нанесения удара по целям в глубине территории противника... Storm Shadow/SCALP был введен в эксплуатацию ВВС Великобритании и Франции в 2003 году».
Где применяли SCALP-EG
SCALP-EG применялась в Ливии в 2011 году, для ударов по ИГ* в 2015 году в Ираке, в 2016 году ими ударили по игиловцам в Иордании, в 2018 году использовали для удара по сирийскому военному комплексу в городе Хомс, где предполагали наличие химоружия.
Также поставленные британцами ракеты Storm Shadow применяются ВСУ для ударов по российским территориям.
Как отреагировала Россия на поставку ракет SCALP Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Франции ошибочное и Москва будет вынуждена принять контрмеры.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — подчеркнул Песков.
Посольство РФ в Париже выпустило 11 июля заявление, в котором сказано, что российская сторона «глубоко разочарована заявлением французских властей о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP». Дипломаты отметили, что «киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди, в том числе женщины и дети».
«Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением», — подчеркнули в российском посольстве.
Какие еще ракеты стран НАТО могут оказаться на Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку ракет Storm Shadows на Украину 11 мая этого года.
В конце мая украинская сторона попросила Германию предоставить ей ракеты Taurus KEPD 350 с дальностью полета около 8 км и боеголовкой, способной пробить бетон.
Также Киев с прошлого года добивается от Вашингтона поставок ракет ATACMS с дальностью до 300 км.
Что Россия может противопоставить ракетам SCALP-EG
Французские ракеты могут быть также сбиты средствами ПВО, как и Storm Shadow, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Павел Суконкин.
«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — считает он.
Нынешнее заявление Макрона о поставке ракет — новость лишь отчасти, впервые о такой возможности заговорили еще в мае. Тогда же о том, что российская армия справится с ними, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, «на помощь придут, чтобы обнаружить и перехватить, наши современные комплексы „Тор-М2“, „Бук-М2“, „Бук-М3“».
Как пояснил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, «средства противодействия SCALP точно такие же, какие уже были использованы нашими войсками против английских аналогов — системы ПВО и РЭБ. Этого должно быть достаточно».
При этом, по мнению Литовкина, «поставку этих ракет Киеву сейчас ничто не может остановить, потому что это большой бизнес в первую очередь». Кроме того, полагает Литовкин, «работает и фактор политической несамостоятельности Макрона».
«Французы тут зависимы от американцев — как им сказали из Вашингтона, так они и будут действовать», — заключил военный эксперт.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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