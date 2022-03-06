Макрон поговорил по телефону с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters. Стороны обсудили в том числе предоставление Украине гуманитарной помощи.

Кроме того, как сообщает агентство, Макрон рассказал своему украинскому коллеге о содержании разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который прошёл ранее.

Сам французский президент в своём Twitter рассказал, что главы России и Украины сообщили ему, что ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей, — написал Макрон.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что в ходе телефонного разговора Путин сообщил Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны вместе с персоналом обеспечивают функционирование Запорожской АЭС. Кроме того, президент РФ заявил, что оне не протви встречи в формате МАГАТЭ — Россия — Украина, но не в Чернобыле, а в третьей стране или в формате видеоконференции.