18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Макрон поговорил по телефону с Зеленским

Макрон и Зеленский обсудили работу Москвы и Киева по сохранности атомных объектов на Украине
23:59, 06 марта 2022
Макрон поговорил по телефону с Зеленским Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters. Стороны обсудили в том числе предоставление Украине гуманитарной помощи.

Кроме того, как сообщает агентство, Макрон рассказал своему украинскому коллеге о содержании разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который прошёл ранее.

Сам французский президент в своём Twitter рассказал, что главы России и Украины сообщили ему, что ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей, — написал Макрон.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что в ходе телефонного разговора Путин сообщил Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны вместе с персоналом обеспечивают функционирование Запорожской АЭС. Кроме того, президент РФ заявил, что оне не протви встречи в формате МАГАТЭ — Россия — Украина, но не в Чернобыле, а в третьей стране или в формате видеоконференции.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео