Макрон назвал условие для мирных переговоров по Украине Макрон призвал дать Киеву дополнительные гарантии помощи для переговоров

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Киеву необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы страна «шла уверенно», передает телеканал ТСН.

Мы должны предоставить Украине дополнительные гарантии, чтобы Украина имела четкую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать и шла уверенно до момента, когда переговоры станут возможны, — заметил Макрон.

Ранее он также пообещал, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Кроме того, Макрон рассказал о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он, однако при этом Париж не воюет с Москвой или народом страны.

Как считает представитель Кремля Дмитрий Песков, Франция уже втянута в конфликт. Он указал, что заявления Макрона показывает готовность повысить эту вовлеченность.

В свою очередь лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо после недавнего интервью Макрона призвал восстановить истину вокруг ситуации на Украине. Французский лидер во время интервью за 30 минут произнес не менее восьми безумных вещей и большой лжи о конфликте, кроме того, он был неточен, когда говорил о Минских соглашениях, управлении страхом и деньгах, которые Европа вкладывает в Киев, подчеркнул политик.